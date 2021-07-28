قمر صناعي روسي يلتقط من الفضاء صورا لحرائق ياقوتيا... صورة

تمكن القمر الصناعي الروسي "ميتيور إم" من التقاط صور لدخان حرائق الغابات في الجزء الجنوبي من ياقوتيا.

وأظهرت الصور التي نشرت على صفحة "روسكوزموس" حرائق الغابات ودخانها الذي غطى مدن ياكوتسك وألدان ولينسك وأوليكمينسك وميرني.

Дым от лесных пожаров в Якутии прошел вдоль Байкала и дошел до Иркутска и еще пяти центральных районов Приангарья, сообщает областной главк МЧС.



🛰️ За обстановкой непрерывно следят и наши спутники дистанционного зондирования Земли.

📸 Данное фото сделано с аппарата #МетеорМ pic.twitter.com/PeNNX65KGs — РОСКОСМОС (@roscosmos) July 28, 2021

وذكرت الإدارة الرئيسية بوزارة حالات الطوارئ في إقليم كراسنويارسك، يوم الأربعاء، أن الدخان الناجم عن حرائق الغابات في ياكوتيا مر على طول بايكال ووصل إلى إيركوتسك وخمس مناطق مركزية أخرى في منطقة أنجارا.

وفي وقت سابق، قال مقر ياقوتيا إن العمل جار اليوم الأربعاء في المنطقة لإخماد 48 حريق غابات على مساحة 518827 هكتارا في 13 مقاطعة.

هذا ويشارك 1811 شخصا في إطفاء الحرائق، بالإضافة لاستخدام 249 آلية للإطفاء.

تمتلك روسيا حاليا ثلاثة أقمار صناعية من طراز Meteor-M في المدار بأرقام 1 و 2 و 2-2. على Meteor-M رقم 1 .