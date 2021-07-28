هيئة حماية المستهلك الروسية: حوالي 20 مليون روسي تلقوا لقاح "سبوتنيك V"

وقالت بوبوفا اليوم الأربعاء: "وفقا للإحصاءات، تم تطعيم عدد كبير من الأشخاص، حوالي 20 مليون شخص تلقوا الجرعتين من لقاح سبوتنيك V وحوالي مليون شخص لقاح إيبيفاك كورونا وحوالي 300 ألف لقاح كوفي فاك".

كما أشارت بوبوفا، إلى أن الإغلاق التام ليس أفضل وسيلة لمكافحة كوفيد-19، لافتة إلى أنه لدى روسيا خوارزمية خاصة بروسيا.

وقالت بوبوفا : "بما أنه يتعين فرضه [الإغلاق التام] للمرة الرابعة، هذا قد يعني أنه ليس الوسيلة الأكثر فعالية... روسيا الاتحادية لديها لوغاريتم [ خوارزمية ] إجراءات خاص ونظام الهيئة الفدرالية لحماية حقوق المستهلك الذي يحمي البلد من الأخطار الأكثر خطراً".

هذا وبدأت في روسيا، في الـ5 من كانون الأول/ديسمبر الماضي، حملة التطعيم العام ضد فيروس كورونا بتوجيه من الرئيس فلاديمير بوتين.

وأكدت نائب رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا غوليكوفا، خلال اجتماع الحكومة مع الرئيس فلاديمير بوتين، ضرورة تحقيق مناعة القطيع ضد كورونا في روسيا بنسبة 80 بالمئة حتى مطلع تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.