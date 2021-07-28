روسيا تخطط لتوسيع منطقتها الصناعية في قناة السويس

وصل رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس يحيى زكي على رأس الوفد المصري إلى موسكو لبحث المزيد من الخطوات لتنفيذ مشروع إنشاء منطقة صناعية روسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وقال زكي لوكالة "سبوتنيك" اليوم الأربعاء: "يعتمد نجاح المشروع إلى حد كبير على جاذبية الظروف التي سيتمكن الجانب الروسي من توفيرها للمقيمين المحتملين. نحن نعمل عن كثب مع الشركات الروسية ومع المشغل الجديد المستقبلي، الشركة الحكومية "ويب".

ووقع الطرفان على ملحق للاتفاقية الحكومية الدولية لعام 2018، والتي ستمنح إمكانية التواجد للمقيمين الروس في أي من مواقع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وإزالة القيود المفروضة على دخول السوق المصري المحلي لسكان المنطقة الصناعية الروسية.

ووفقا لرئيس الهئية، سيتم تنفيذ المشروع في المنطقة الساحلية بالعين السخنة بالقرب من ميناء السخنة، خلال مدة لا تتجاوز 5 أشهر.

كما اتفق الطرفان، خلال المفاوضات، على إمكانية بيع ما يصل إلى 100٪ من المنتجات المصنعة في المنطقة الصناعية في السوق المصرية.