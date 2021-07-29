الإدارة الروحية لمسلمي روسيا تتفاوض مع الدول الإسلامية لتصدير اللقاحات

أعلن نائب رئيس مجلس مفتي روسيا، روشان أبياسوف، أن الإدارة الروحية لمسلمي روسيا تتفاوض مع المنظمات الدينية لتسجيل اللقاحات الروسية المضادة لفيروس كورونا في الدول الإسلامية.

وقال أبياسوف في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس: "إن وجود شهادة حلال يلعب دورا كبيرا، حيث يتم تنفيذ هذا العمل اليوم في إطار المنتجات الحلال، وتتلقى هيئات الاعتماد لدينا اعتمادًا في بلدان مختلفة، وهذا دليل على وجود ثقة من قبل السلطات المحلية. ويمكننا القول العمل جار، كما ناقشنا هذا الموضوع مع الأطباء والمسؤولين بمشاركة دول مثل البحرين التي ستبدأ يإنتاج لقاح سبوتنيك V، وكذلك العراق والدول التي تربطنا بها الآن علاقات وثيقة".

ووفقا له، اكتسبت الإدارة الروحية لمسلمي روسيا شراكات واتصالات جيدة مع الشركاء في الشرق الأوسط، وقال: "أكد الكثيرون، بما في ذلك زملاؤنا في إندونيسيا، على أهمية وجود شهادة حلال لاعتماد اللقاح".

في وقت سابق، أكدت إدارة مسلمي روسيا أنها حصلت من صانعي لقاح "سبوتنيك V" الروسي على كل المعلومات حول مكوناته، مشيرة إلى أن هذا اللقاح لا يضم شيئا محرما على المسلمين.