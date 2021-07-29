تقنيات جديدة تمكن طائرة القرن الـ21 الروسية من منافسة "بوينغ"

يرى رئيس وزراء روسيا، ميخائيل ميشوستين، أن الطائرة الروسية الجديدة "إم إس-21" تملك ما يؤهلها لمنافسة الطائرات المعروضة للبيع في سوق العالم.

وزار رئيس الوزراء الروسي، اليوم الخميس، مصنع الطائرات في مدينة إيركوتسك الذي تم تجهيزه لتجميع وتصنيع طائرات الركاب "إم إس-21".

وأفاد مراسل "سبوتنيك" بأن رئيس الوزراء قال إن ما تحتوي عليه الطائرة من معدات وتقنيات جديدة تجعلها قادرة على منافسة الطائرات الأخرى في سوق العالم، وعلى الأخص "أيرباص" و"بوينغ".

واعتبر رئيس الوزراء الروسي أن بعض الدول الغربية حاولت "الحد من إمكانيات صناعتنا" ومنع إنجاز مشروع "إم إس-21" حين حظرت تصدير مواد تدخل في صناعة الطائرات إلى روسيا. إلا أن "صناعتنا" تمكنت في زمن قصير من إيجاد البدائل وتنظيم إنتاجها محليًا وهو ما يمنح إمكانيات متميزة للطائرة.

وذكر أن المواد الي تدخل في صناعة جناح طائرة "إم إس-21" يتم تصنيعها في إقليم تتارستان، بينما يجري تجميعها في مدينة أوليانوفسك.

وأكد رئيس الحكومة الروسية أن الحكومة دعمت وستظل تدعم مشروع طائرة القرن الـ21 "إم إس-21".