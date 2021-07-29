شركة "روسيا" للطيران تحصل على تصريح تنفيذ الرحلات إلى المنتجعات المصرية

أعلن المتحدث باسم شركة "روسيا" للطيران، اليوم الخميس، أن الشركة حصلت على تصريح لرحلاتها من موسكو إلى المنتجعات المصرية، مشيرا إلى استعداد الشركة لإطلاق رحلاتها بدءا من التاسع من شهر آب/أغسطس المقبل.

وقال المتحدث لوكالة "سبوتنيك": "شركة "روسيا" مستعدة للبدء في تنفيذ رحلات منتظمة من موسكو إلى المنتجعات المصرية، شرم الشيخ والغردقة، ابتداء من يوم الـ 9 من آب/أغسطس. وبناءً على قرار مقر العمليات، حصلت شركة الطيران على التصاريح المناسبة من وكالة النقل الجوي الفيدرالية للقيام برحلات منتظمة من العاصمة الروسية إلى مدن المنتجعات في جمهورية مصر العربية...".

وأضاف أنه سيتم تشغيل الرحلات بالشراكة مع شركة الرحلات السياحية "بيبليو غلوبوس". في الوقت نفسه، لم يتم تحديد عدد الرحلات.

وكانت قد أعلنت السفارة الروسية في مصر، في وقت سابق، عن الموعد الرسمي لاستئناف حركة الطيران الروسي إلى مدينتي الغردقة وشرم الشيخ.

وقالت السفارة الروسية في القاهرة في بيان على صفحتها الرسمية في "فيسبوك": "في 23 يوليو/تموز، عُقد اجتماع لمركز عمليات مكافحة كورونا التابع للحكومة الروسية بشأن استئناف الرحلات الجوية بين روسيا ومدينتي الغردقة وشرم الشيخ المصرية".

وأضافت السفارة أنه "بناء على نتائج الاجتماع، فقد تقرر استئناف حركة الطيران بين روسيا والغردقة وشرم الشيخ يوم 9 أغسطس المقبل".