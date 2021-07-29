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    محطة الفضاء الدولية

    وحدة مخبرية متعددة المهام تلتحم بمحطة الفضاء الدولية

    © Photo / NASA
    روسيا
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    سوف تلتحم وحدة المختبر متعدد المهام "ناوكا"، والتي تم إطلاقها في 21 يوليو/تموز من قاعدة بايكونور الفضائية، مع محطة الفضاء الدولية، اليوم الخميس.

    وذكرت "روسكوسموس" أن موعد الإلتحام سيكون في 29 يوليو الساعة 16:26 بتوقيت موسكو.

    وأثناء إطلاق وحدة المختبر إلى المدار، قال رئيس "روسكوسموس" الحكومية الروسية، ديميتري روغوزين، إن محطة بارناول مؤقتًا لم تستقبل القياس عن بعد. في وقت لاحق، أوضحت "روسكوسموس" أن الألواح الشمسية والهوائيات للوحدة قد فتحت.

    في 22 يوليو، فحص متخصصو القياس عن بعد قابلية تشغيل المعدات الموجودة على متن وحدة المختبر متعددة المهام. وذكرت "روسكوسموس" أن اختبار إطلاق محركات الوحدة مرت بشكل طبيعي.

    وفي 26 يوليو، تم فصل وحدة "Pirs"، التي كان من المقرر أن ترسو"ناوكا" مكانها، من محطة الفضاء الدولية وغرقت في المنطقة غير الصالحة للملاحة في المحيط الهادئ.

    بعد الالتحام

    في غضون ساعتين إلى 3 ساعات بعد الالتحام، سيفتح رائدا الفضاء الروسي، أوليج نوفيتسكي وبيوتر دوبروف، البوابات في الوحدة. بادئ ذي بدء، سيتعين على رواد الفضاء تفريغ حوالي طن من المعدات التي سلمتها "ناوكا". أثناء السير في الفضاء الأول، ستكون العملية الرئيسية هي توصيل الكابلات التي توفر الطاقة إلى الأجهزة.

    وذكر روغوزين، في وقت سابق، أن الوحدة سيتم دمجها بالكامل في محطة الفضاء الدولية في غضون ثمانية أشهر. لهذا، من المخطط القيام بما يصل إلى 10 جولات في الفضاء. في نفس الوقت، بعد الإرساء، ستبدأ الوحدة بالفعل في أداء وظائفها.

    التجارب

    أعرب رائد الفضاء نوفيتسكي عن أمله في أن يصبح العمل في محطة الفضاء الدولية بعد الالتحام في "ناوكا" أكثر إثارة للاهتمام. سيتم تجهيز الوحدة بـ 16 محطة عمل لإجراء التجارب بالخارج و 14 محطة داخلية. ستقوم"ناوكا" بتسليم حاويات المياه والدرابزين والمراوح والكابلات والبضائع الأخرى إلى محطة الفضاء الدولية.

    بعد الالتحام ، تخطط "روسكوسموس" لإجراء 13 تجربة جديدة على محطة الفضاء الدولية في اتجاهات مختلفة، بما في ذلك Kaplya-2 (تقنيات الفضاء) ، و Aseptic (بيولوجيا الفضاء وعلم وظائف الأعضاء) ، و Mirage ، و Vampir ، و Fulleren (الثلاثة - علوم المواد الفضائية) ، "Vitacyc -T "(بيولوجيا الفضاء وعلم وظائف الأعضاء) ،" Rakurs "(استكشاف الأرض من الفضاء) وغيرها.

    ستنتهي اختبارات طيران "ناوكا" بعد عام واحد من إطلاقها من قاعدة بايكونور الفضائية.

    هذا وتهدف وحدة المختبر "ناوكا" إلى تنفيذ البرنامج الروسي للبحث العلمي والتطبيقي والتجارب. بعد تشغيل جميع المعدات، سيحصل الجزء الروسي على أحجام إضافية لترتيب أماكن العمل وتخزين البضائع، ووضع المعدات لتجديد المياه والأكسجين.

    هذا وتتكون وحدة "ناوكا" من حجرة محكمة الإغلاق ومحول محكم كروي، مفصولة بحاجز مختوم مع فتحة.

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