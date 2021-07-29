اتفاق تعاون بين تتارستان وسوريا لتطوير رياضة الأطفال

اتفقت سوريا وجمهورية تترستان الروسية على التعاون في المجال الرياضي، بما في ذلك تطوير رياضة الأطفال والتربية البدنية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

ووقعت مذكرة التعاون بين اللجنة الأولمبية الوطنية السورية والمشروع الفيدرالي للحزب السياسي لعموم روسيا "روسيا المتحدة" "رياضة الأطفال" في جمهورية تتارستان.

وقالت النائب في الدوما الروسي والمنسقة الإقليمية لمشروع رياضة الأطفال، أولغا بافلوفا للصحفيين بعد التوقيع "سيتمكن الجانب السوري من إحضار الأطفال لإجراء منافسات مع شبابنا، والذين سيعملون في معسكراتنا التدريبية وتحت إشراف مدربينا، وسيحصلون على دروس رئيسية من رياضيينا".

من جانبه، قال رئيس اللجنة الأولمبية السورية فراس معلا "إن تطوير رياضة الأطفال أمر مهم للغاية بالنسبة لبلدنا، لا سيما في سياق حرب السنوات العشر. لم يعش أطفالنا طفولتهم الطبيعية. هؤلاء الأطفال هم مستقبل سوريا، ويجب أن يلعب تنفيذ المذكرة دورًا إيجابيًا في تنميتهم والرياضة طريق ناجح لتنمية الطفل".

وتنص الوثيقة على تعزيز التعاون في تطوير أنظمة مختلفة ومعسكرات تدريب ومسابقات رياضية ودروس رئيسية وفصول مفتوحة ومشتركة، بما في ذلك التربية البدنية والرياضة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

هذا وأقيم حفل التوقيع على اتفاقية التعاون على هامش القمة الاقتصادية الدولية الثانية عشرة "روسيا - العالم الإسلامي: قمة قازان 2021".