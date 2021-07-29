بوغدانوف يبحث هاتفيا مع رئيس الوزراء اللبناني المكلف قضايا تعزيز التعاون

بحث نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، هاتفيا اليوم الخميس، مع رئيس الوزراء اللبناني المكلف بتشكيل الحكومة نجيب ميقاتي، قضايا تعزيز التعاون.

موسكو- سبوتنيك. وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية: "رحب الجانب الروسي خلال الاتصال بالقرار الذي اتخذه الرئيس اللبناني ميشال عون بعد التشاور مع قادة الكتل النيابية بتعيين نجيب ميقاتي رئيسا للوزراء، معربا عن تمنياته بالتنفيذ السريع لمهمة تشكيل حكومة كفوءة تدعمها أبرز القوى السياسية والمذهبية اللبنانية".

وأشارت الخارجية الروسية إلى أن المحادثات تطرقت إلى بعض قضايا الراهنة لزيادة تعزيز العلاقات الروسية اللبنانية الودية تقليديًا، بما في ذلك تعميق الحوار السياسي وبناء تعاون متبادل المنفعة من أجل التغلب على المشكلات الاجتماعية والاقتصادية التي يواجهها المجتمع اللبناني".

وفي 26 تموز/ يوليو الحالي، كلّف، الرئيس اللبناني، ميشال عون، رجل الأعمال اللبناني رئيس الحكومة الأسبق، نجيب ميقاتي، رسميا بتشكيل حكومة جديدة بعد تأييد أغلبية نواب البرلمان له خلال استشارات نيابية، وذلك بعد اعتذار سعد الحريري عن تشكيل الحكومة قبل أيام.

والجدير بالذكر أن هذه هي المرة الثالثة التي يتولى فيها ميقاتي رئاسة الحكومة في لبنان، فقد ترأس ميقاتي الحكومة اللبنانية في السابق مرتين، الأولى عام 2005 والثانية عام 2011.

وأعلن رؤساء الحكومات اللبنانية السابقون، دعمهم لترشيح رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي لتأليف حكومة جديدة.