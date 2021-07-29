رئيس تتارستان: روسيا لديها آفاق كبيرة في تطوير الاقتصاد الإسلامي

صرح رئيس تتارستان، رستم مينيخانوف، في القمة الاقتصادية الدولية "روسيا - العالم الإسلامي"، أن روسيا لديها آفاق كبيرة في تنمية الاقتصاد الإسلامي.

وقال مينيخانوف في الجلسة المكتملة حول الاستهلاك الواعي "الاقتصاد الإسلامي" اليوم الخميس: "يعتبر الاقتصاد الإسلامي اليوم جزءًا لا يتجزأ من العالم ككل، ويقدر الخبراء الحجم الإجمالي لأصوله بـ 2.9 تريليون دولار. وبحلول عام 2024، يجب أن يرتفع إلى 3.7 تريليون دولار. ومن المتوقع نمو مطرد في جميع مناطق العالم".

وأضاف بقوله: "روسيا، حيث يعيش أكثر من 20 مليون مسلم، لديها آفاق كبيرة في تنمية الاقتصاد الإسلامي. أولاً وقبل كل شيء، ينطبق هذا على صناعة الأغذية الحلال، وكذلك السياحة الحلال والطب الحلال".

وأشار رئيس تتارستان إلى أن قمة قازان تثبت للعالم الإسلامي الفرص الواسعة للمناطق الروسية، ومن بينها مشاريع مثل معرض اكسبو لصناعة الحلال، ومشروع المسجد الافتراضي، وأول قناة تلفزيونية إسلامية في روسيا وغيرها من المشاريع الأخرى.

وتستضيف مدينة قازان الروسية، القمة الاقتصادية الدولية بعنوان "روسيا - العالم الإسلامي" في الفترة الممتدة من 28 إلى 30 تموز/ يوليو الجاري.