تتارستان تتنافس على سوق الحلال العالمي

أقيم معرض لمنتجات الحلال في روسيا خلال القمة الاقتصادية الدولية الثانية عشرة بعنوان "روسيا - العالم الإسلامي" في مركز معارض قازان إكسبو.

ووفقا لموقع "قازان فيرست" تضمن المعرض أكثر من 100 منتج، بالإضافة إلى الشركات الروسية، شارك في المعرض ممثلون من تركيا وإندونيسيا والبحرين والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقيرغيزستان وكازاخستان وأذربيجان.

من جانبه أشار وزير التنمية الاقتصادية مكسيم ريشيتنيكوف إلى أن صناعة المنتجات الحلال هو قطاع اقتصادي جديد وسريع التطور.

وقال الوزير :"تتمتع صناعة الحلال بإمكانيات هائلة محليًا وفي مجال التصدير".

وفقًا لوزير الزراعة والأغذية في تتارستان مارات زياباروف، فإن الطلب على المنتجات الحلال ينمو بنسبة 10-15 ٪ سنويًا.

وقال: "تتارستان قامت في عام 2019 بتصدير المنتجات الحلال بما يعادل 0.3 مليون دولار ، وبحلول نهاية عام 2020 بلغت قيمة الصادرات 2.5 مليون دولار ، واليوم وصل هذا الرقم إلى أكثر من 3 ملايين دولار".

وأوضح زياباروف: "الأنواع الرئيسية لواردات المنتجات الحلال في العالم هي اللحوم ومنتجات الألبان والمنتجات الغذائية الجاهزة والحلويات. بالنسبة لمجموعات السلع هذه، يمكن للاتحاد الروسي أن يتنافس بشكل مناسب مع الشركات المصنعة لهذه المنتجات".

وتستضيف مدينة قازان الروسية، القمة الاقتصادية الدولية بعنوان "روسيا - العالم الإسلامي" في الفترة الممتدة من 28 إلى 30 تموز/ يوليو الجاري.

الجدير بالذكر أن أول قمة اقتصادية عقدت في عام 2009، واستضافت 250 مشاركًا، وفي عام 2019 حضرها أكثر من 3.5 ألف مشارك.