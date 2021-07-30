عمدة موسكو يلغي الاستخدام الإلزامي للقفازات في الأماكن العامة ويبقي على ارتداء الكمامات

أعلن عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، اليوم الجمعة، إلغاء الارتداء الإلزامي للقفازات في المواصلات والأماكن العامة مع الإبقاء على الالتزام بارتداء الكمامات.

وكتب عمدة موسكو في مدونته الخاصة: "لقد أصدرت قرارا اليوم بإلغاء الاستخدام الإلزامي للقفازات في المواصلات والمحال والأماكن العامة. في الوقت نفسه يبقى استخدام الأقنعة الواقية لأعضاء التنفس أمرا إلزاميا".

وأشار عمدة موسكو إلى أن الكمامات هي أهم حاجز أمام انتشار الفيروس، وسيتم الإبقاء عليها حتى انخفاض عدد الحالات الجديدة للإصابة بالمرض إلى الحد الأدنى.