تقديم مشروع أول سوق إسلامي في قمة قازان 2021

في قازان، عاصمة تتارستان، وخلال القمة الاقتصادية الدولية "روسيا - العالم الإسلامي: قمة KazanSummit 2021"، تم تقديم سوق (متجر إلكتروني للتجارة الإلكترونية) للسلع الإسلامية "All Islam". وهو منصة على الإنترنت حيث يمكن للمسلمين شراء المنتجات المصنوعة وفقًا للمعايير الحلال.

من المؤكد أن السوق لن يواجه أي صعوبات مع تنوع المنتجات الإسلامية. ووفقًا لمدير المشروع، تيمور فاغابوف، جمعت منصة التداول هذه أكبر قاعدة من موردي السلع الإسلامية: الملابس والإكسسوارات وحتى العطور ومستحضرات التجميل. حيث أن المنتجات المعروضة في المتجر الإلكتروني مضمونة بأنها "حلال"، حسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".

وصرح وزير التنمية الاقتصادية الروسي، مكسيم ريشيتنيكوف، في افتتاح المعرض، بأنه قد أصبح إنتاج السلع للمسلمين قطاعًا اقتصاديًا جديدًا وسريع النمو في نفس الوقت لروسيا.