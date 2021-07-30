موسكو تعلن استعدادها لاستقبال المراقبين الدوليين على الانتخابات البرلمانية

صرح السفير المفوض في وزارة الخارجية الروسية غينادي أسكالدوفيتش، اليوم الجمعة، بأن روسيا على استعداد لقبول وضمان الإقامة الآمنة للمراقبين الدوليين على انتخابات مجلس الدوما.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية الروسية: "إن روسيا مستعدة لاستقبال وضمان الإقامة الآمنة للمراقبين الدوليين وتزويدهم بجميع الشروط التنظيمية والفنية والقانونية اللازمة لأداء مهامهم، لذلك تم بالفعل إرسال الدعوات أو سيتم إرسالها إلى عدة مئات من المراقبين الدوليين".

وأضاف البيان: "بالطبع، يجب على المراقبين الدوليين الامتثال لجميع المتطلبات التي وضعتها هيئة حماية المستهلك لمكافحة فيروس كورونا".

وستجري الانتخابات القادمة في روسيا على مستويات مختلفة، بما فيها البرلمانية، في 19 أيلول/سبتمبر 2021، في يوم التصويت الموحد.

وفي وقت سابق، اقترح بعض النواب إجراء الانتخابات قبل موعدها المقرر بسبب تعديلات الدستور.