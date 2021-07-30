"يجب الحصول على ميداليات"... هكذا علق الكرملين حول التهجم على الروس في أولمبياد طوكيو

علق المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، على تهجمات الرياضيين الغربيين على الرياضيين الروس في الأولمبياد، بأنه يجب الحصول على ميداليات ويفضل أن تكون ذهبية، وعدم الالتفات إلى التهجمات.

موسكو- سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين، اليوم الجمعة: "كما تعلمون، ينبغي على لاعبينا الحصول على ميداليات، ويفضل أن تكون ذهبية، وعدم الالتفات إلى كل هذا".

وأشار إلى أن الرياضيين الروس يتلقون الدعم في موسكو، مضيفا بأن الحائزين على الميداليات خارج إطار الانتقاد.

وحقق منتخب الجمباز الفني الروسي للسيدات الفوز بذهبية الأولمبياد لأول مرة في تاريخها.

Женская сборная России по спортивной гимнастике впервые в истории выиграла командные соревнования на Олимпиадеhttps://t.co/170x93Nwdi pic.twitter.com/Q8gHi7vhz9 — РИА Новости (@rianru) July 27, 2021



وسجلت ليليا أخيموفا وفيكتوريا ليستونوفا وأنجلينا ميلنيكوفا وفلاديسلاف أورازوفا 169.528 نقطة. وحصل المنتخب الأمريكي على الميدالية الفضية 166.096 نقطة.

​تم نقل قائدة الفريق الأمريكي، البطلة الأولمبية أربع مرات سيمون بيلز، إلى الفريق الاحتياطي خلال المباراة النهائية بعد إصابتها أثناء أداء القفز.

كما فاز منتخب بريطانيا بالميدالية البرونزية بعد أن حقق 164096 نقطة.

وبعد عام من تأجيل غير مسبوق بسبب جائحة فيروس كورونا، افتتح أولمبياد طوكيو بنسخته الـ32 من الألعاب الصيفية، في الـ23 من الشهر الجاري، وتستمر لغاية 8 أغسطس/آب المقبل.