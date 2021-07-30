قناة "آر تي" تفتح باب الترشح لمسابقة جائزة "خالد الخطيب- 2021" الدولية

وأشارت القناة إلى أن جائزة خالد الخطيب الدولية تمنح للمتفوقين في ثلاث فئات:

- أفضل الأعمال الصحفية من مناطق النزاع بصيغة النص المكتوب.

-أفضل الأعمال الصحفية من مناطق النزاع بصيغة الفيديو.

- أفضل الأعمال الصحفية الإنسانية: ما بعد الحرب- حول مصير الشعوب والأمم بأكملها الذين عاشوا الحرب، والعودة إلى الحياة السلمية.

وتم تأسيس الجائزة تكريسًا لذكرى الصحفي السوري خالد الخطيب، الذي قتل في سوريا، حيث كان يعمل لصالح RT Arabic. فيما ستكون جائزة 2021 الرابعة.

سيحصل الفائزون بجوائز خالد الخطيب الدولية التذكارية 2021 على جائزة نقدية قدرها 200 ألف روبل (مايعادل 2700 دولارا).

يمكن تقديم الطلب على الموقع الإلكتروني - https://award.rt.com. وسيتم الإعلان عن الفائزين في 30 نوفمبر/تشرين الثاني.

يذكر أن الصحفي خالد الخطيب قتل في قصف صاروخي شنه المسلحون في محافظة حمص السورية عام 2017. في تقاريره، كان يغطي معارك القوات الحكومية ضد الإرهابيين. وكان وقّع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في عام 2018، مرسوما بتقليد خالد الخطيب ميدالية "الشجاعة" التي تم تسليمها لعائلة خالد خلال الفعالية الأولى لتسليم الجوائز.