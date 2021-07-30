روسيا والإمارات تتفقان على إنشاء مجموعة عمل مشتركة حول الطاقة الهيدروجينية

وقال البيان: "روسيا والإمارات اتفقتا في سياق المشاورات المشتركة على تشكيل مجموعة عمل مشتركة معنية بقضايا الطاقة الهيدروجينية، وستعمل الدولتان ضمن المجموعة على تطوير التعاون الثنائي في مجال الهيدروجين".

وكان عقد أول مشاورات روسية - إماراتية، حول التعاون في مجال الطاقة الهيدروجينية، كل من نائب وزير الطاقة الروسي بافيل سوروكين، ونائب وزير الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات، شريف العلماء، وبمشاركة نائب وزير الصناعة الروسي ميخائيل إيفانوف. كما حضرها ممثلون عن مجتمع الأعمال في كلا البلدين.

ووفقًا لوزارة الطاقة، أشار سوروكين، خلال الحدث، إلى أن روسيا والإمارات لديهما كل الفرص لتصبحا رائدتين في التحول القادم لسوق الطاقة العالمي. وسيلعب الهيدروجين دورًا حاسمًا في ضمان انتقال فعال للطاقة.