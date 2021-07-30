مشاورات روسية - أوروبية حول الاعتراف المتبادل بشهادات التطعيم

أعلن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، اليوم الجمعة،عن وجود مشاورات مع ممثلي الاتحاد الأوروبي بشأن الاعتراف بشهادات التطعيم ضد فيروس كورونا على أساس متبادل.

وقال موراشكو "تجري وزارة الصحة مشاورات مع الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الأوروبية"، مشيرا إلى أنه من السابق لأوانه الإدلاء بتصريحات حول أي اتفاقيات نهائية.

في أوائل شهر تموز/ يوليو، أعلنت الصحة الروسية أنها تلقت خطابًا يؤكد استعداد الاتحاد الأوروبي لمناقشة الاعتراف المتبادل بشهادات التطعيم ضد كورونا.

وفي وقت سابق من الشهر الماضي، أعلنت وزارة الصحة الألمانية، أن شهادات التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد "سبوتنيك-V" الروسي، لم يتم الاعتراف بها بعد في البلاد.

وتم تسجيل لقاح "سبوتنيك V" في 67 دولة ويبلغ إجمالي عدد سكانها أكثر من 3.5 مليار شخص.

وتُظهر البيانات من الجهات التنظيمية في عدد من البلدان، بما في ذلك الأرجنتين وصربيا والبحرين والمجر والمكسيك ودول أخرى، التي تم الحصول عليها أثناء تطعيم السكان، أن "سبوتنيك V" هو أحد أكثر اللقاحات أمانًا وفاعلية ضد فيروس كورونا.