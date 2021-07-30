وزير التنمية الاقتصادية الروسي يتوقع نموا في المستقبل القريب

وقال ريشيتنيكوف، اليوم الجمعة: "الاقتصاد يسجل تعافيا ملحوظا. يحدث النمو في عدد كبير من المجالات، كالبناء والزراعة. المجال الوحيد الذي لم يسجل نموا ملحوظا هو قطاع النفط. نحن نتفهم أن الأمر مرتبط بأوبك +، ولكن الأخبار الجيدة ترد في هذا المجال".

وأضاف قائلا: "الوضع الحالي مشجع للغاية. من المهم أن يتعافى الطلب المحلي أيضًا. نتوقع تسجيل أرقام جيدة. في الوقت نفسه، هناك اتجاه جيد في كل من الاستثمارات والصادرات. نمت الاستثمارات إلى مستوى الأرباع الأولى من عام 2019 حوالي 5.6٪. وبالنسبة للصادرات غير المرتبطة بالموارد، فقد بلغ النمو أكثر من 9٪ كل هذا يشير إلى التعافي الاقتصادي".

كما أشار ريشيتنيكوف إلى أن الحكومة الروسية ستقوم بتنفيذ عدد من المهام الاستراتيجية التي ستسمح بالحفاظ على الديناميكيات الإيجابية للنمو الاقتصادي.

وقال: "نحن بحاجة إلى النظر إلى الهيكل المستقبلي للاقتصاد. هنا تظهر قضايا الرقمنة واستخدام الذكاء الاصطناعي في المقدمة، الحكومة الروسية تولي اهتمامًا كبيرًا لهذا الأمر. بالإضافة إلى ذلك، نطلق هذا العام آلية جديدة لأنظمة الهيدروجين التجريبية. يجب أن يفتح هذا الطريق أمام استخدام التقنيات الناشئة حديثًا في روسيا، مثل مشاريع سيارات الأجرة بدون سائق، والتطبيب عن بعد وغيرها من المشاريع الكبيرة قيد مرحلة الإطلاق".

كما دعا ريشيتنيكوف، ممثلي الدول الإسلامية إلى التعاون وتطوير العلاقات الاستثمارية، وقال أيضًا إنه على مدى خمس سنوات من التعاون مع الدول الإسلامية، من 2015 إلى 2019، زادت التجارة بنحو 30٪.