بوتين يؤكد لأردوغان مواصلة تقديم المساعدة في إطفاء حرائق الغابات جنوبي تركيا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن روسيا ستواصل تقديم المساعدة في إطفاء حرائق الغابات جنوبي تركيا.

وقال الكرملين، في بيان اليوم: "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان الوضع حول حرائق الغابات التي اجتاحت جنوب تركيا في الأيام الأخيرة".

وأضاف البيان أن "بوتين أكد أن روسيا ستواصل تقديم مساعدة شاملة لتركيا في إطفاء حرائق الغابات، فيما شكر أردوغان بحرارة روسيا على الدعم الكبير".

وأشار الجانبان إلى "أهمية التعاون بين البلدين في مكافحة الكارثة الطبيعية"، بحسب الكرملين.

ووفقًا لوزارة الزراعة، فإن فرق الإطفاء تحاول السيطرة على حرائق الغابات التي اندلعت في 13 مقاطعة تركية خلال اليومين الماضيين.

وقالت وسائل إعلام محلية إن الحريق نشب لسبب غير معروف وانتشرت ألسنة اللهب بسبب سرعة الرياح في الغابات.