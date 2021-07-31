الشركات السياحية الروسية تعلن عن خطط زيادة رحلاتها إلى مصر في المستقبل القريب

أعلن رئيس رابطة الشركات السياحية الروسية، ديمتري غورين، اليوم السبت، أنه لم يعد هناك أسباب تدعو لإيقاف رحلات استجمام الروس إلى مصر.

وجاءت تصريحات غورين لقناة "زيفيزدا" الروسية، قال خلالها، إن "القرار النهائي لإعادة تشغيل الرحلات يبدأ من 9 أغسطس/آب المقبل، حيث ستنظم 5 رحلات يومية إلى مطار الغردقة و5 أخرى يومية إلى شرم الشيخ لكلا الجانبين المصري والروسي".

وتوقع المسؤول الروسي زيادة عدد الرحلات تدريجيا في المستقبل القريب، وهذا الأمر سيساهم بخفض تكاليف التذاكر والرحلات بين روسيا ومصر.

وقال غورين بهذا الخصوص: "يبلغ متوسط ​​تكلفة الرحلة الآن 70 ألف روبل (حوالي 950 دولار) لشخصين لمدة أسبوع وفقًا للنظام الشامل كليًا في فندق 3 نجوم، وهناك 4 نجوم مقابل 90 ألف روبل ( حوالي 1600 دولار أمريكي)".

وأعلنت السفارة الروسية في مصر، في وقت سابق، عن الموعد الرسمي لاستئناف حركة الطيران الروسي إلى مدينتي الغردقة وشرم الشيخ.

وقالت السفارة الروسية في القاهرة، في بيان على صفحتها الرسمية في "فيسبوك": "في 23 يوليو/تموز، عُقد اجتماع لمركز عمليات مكافحة كورونا التابع للحكومة الروسية بشأن استئناف الرحلات الجوية بين روسيا ومدينتي الغردقة وشرم الشيخ المصرية".

وأضافت السفارة أنه "بناء على نتائج الاجتماع، فقد تقرر استئناف حركة الطيران بين روسيا والغردقة وشرم الشيخ يوم 9 أغسطس المقبل".