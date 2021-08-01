رواد الفضاء الروس يعرضون لأول مرة مختبر "ناووكا" من الداخل... فيديو

عرض رائدا الفضاء الروسيان أوليغ نوفيتسكي وبافيل دوبروف لأول مرة وحدة "ناووكا" (مختبر متعدد المهام)، التي كانت قد التحمت مع محطة الفضاء الدولية في 29 تموز/ يوليو الجاري.

ونشر رواد الفضاء الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه مدخل الوحدة وعدة غرف صغيرة تحتوي على كل ما يحتاجونه من مكان نوم وحمام ومكان عمل.

وأعرب رائد الفضاء نوفيتسكي عن أمله في أن يصبح العمل في محطة الفضاء الدولية بعد الالتحام مع "ناووكا" أكثر إثارة للاهتمام. سيتم تجهيز الوحدة بـ16 محطة عمل لإجراء التجارب بالخارج و14 محطة داخلية. ستقوم"ناووكا" بتسليم حاويات المياه والدرابزين والمراوح والكابلات والبضائع الأخرى إلى محطة الفضاء الدولية.

Вместе с Петром Дубровым приветствуем всех из нашего нового модуля #Наука!



Совсем скоро проведем для вас более подробную экскурсию) pic.twitter.com/Jtnb2Ju6Pl — Oleg Novitskiy (@novitskiy_iss) July 31, 2021

هذا وكانت قد التحمت وحدة "ناووكا" مع محطة الفضاء الدولية في 29 تموز/يوليو الجاري. بعد ثلاث ساعات، تم تشغيل محركات الوحدة تلقائيًا، مما أدى إلى دوران المحطة بمقدار 45 درجة.

ولإعادة محطة الفضاء الدولية إلى الموضع المطلوب في الفضاء، تم استخدام محركات وحدة "زفيزدا" و"بروغريس إم إس-17". ولم يكن هناك خطر على طاقم المحطة. وفي الوقت نفسه، أفادت "روسكوسموس" أن "ناووكا" يجري دمجها في محطة الفضاء الدولية، وأن العمل يجري مع بقايا الوقود في الوحدة.