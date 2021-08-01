الاستخبارات الخارجية الروسية تؤكد تحضير الغرب استفزازات خلال الانتخابات

قال مدير الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، يوم الأحد، إن الاستخبارات لديها معلومات بشأن كيفية تنظيم الغرب استفزازات قبل الانتخابات البرلمانية في أيلول/سبتمبر في البلاد.

موسكو - سبوتنيك. وقال ناريشكين لقناة سولوفيوف لايف على اليوتيوب، ردا على سؤال عما إذا كان يتعين على روسيا أن تتوقع استفزازات من الخارج خلال الانتخابات ، "نعم بالطبع. خصومنا يستعدون بقوة وبقوة".

وأضاف "لدينا معلومات حول الأهداف التي سيختارونها والأهداف التي سيتم ضربها. وهياكلنا على علم بذلك".

يذكر أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أكد، في وقت سابق، أن الدول الغربية تريد تقويض الاستقرار السياسي الداخلي في روسيا، قبل الانتخابات، بتوجيه اتهامات لا أساس لها، بشأن المواطن أليكسي نافالني ومواضيع أخرى.

وسيتم إجراء الانتخابات القادمة في روسيا على مستويات مختلفة، بما فيها البرلمانية، في 19 أيلول/ سبتمبر 2021، في يوم التصويت الموحد.