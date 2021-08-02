روسيا تصنع أسلحة جديدة لقوات المظليين

في يوم 2 أغسطس/آب تحتفل قوات الإنزال المظلي الروسية بعيد تأسيسها الـ91.

وفيما يلي تقدم "سبوتنيك" بعض الأسلحة الجديدة التي صنعتها روسيا لقوات المظليين في الفترة الأخيرة ويجب أن تحصل عليها القوات في وقت قريب، ومنها دبابة "سبروت-إس دي إم1".

ودبابة "سبروت-إس دي إم1" دبابة متميزة، إذ يمكن إنزالها من الطائرة إلى الأرض بالباراشوت، وتستطيع السباحة. وتزن دبابة "سبروت" 18 طنا فقط، ولكنها متسلحة بمدفع قوي من عيار 125 ملم يجاري مدفع دبابة "تي-90إم إس" في قوة النيران. ويُتوقع أن تبدأ قوات المظليين باستلام دبابات "سبروت-إس دي إم1" في عام 2022.

وتبدأ قوات المظليين الروسية استلام مدرعات "تايفون-في دي في" الجديدة في العام الجاري. وتتسلح العربة المدرعة "تايفون-في دي في" بدمفع عيار 30 ملم القادر على إصابة أهداف بعيدة في أي وقت من النهار والليل. ويوجد المدفع في برج الأسلحة الخالي من طاقم بشري ويتم التحكم فيه عن بعد. وعربة "تايفون-في دي في" قابلة للهبوط المظلي.

ويجب أن تحصل قوات المظليين في العامين القريبين على سلاح جديد مضاد للدبابات يحمل اسم "كورنيت-دي1". ويوضع "كورنيت-دي1" في سيارة "بي إم دي-4إم"، ويحتوي على قاذفين للصواريخ. ويقدر "كورنيت" الجديد على تدمير طائرات غير سريعة مثل طائرة الهليكوبتر أيضا.

وتصنع روسيا طائرة الهليكوبتر الجديدة "مي-8أإم تي شي-في إن" لقوات المظليين ، وهي متسلحة بصواريخ "أتاكا". ويتوقع أن تبدأ قوات المظلات تستلم طائرات الهليكوبتر الجديدة في العام الجاري.

وتنتظر قوات المظلات أيضا مدافع "لوتوس" الذاتية الحركة عيار 120 ملم. ويخضع "لوتوس" للاختبارات الآن. ويبلغ مداه 13 كيلومترا. ويقدر مدفع "لوتوس" على الهبوط المظلي والسباحة، ويمكنه أن يطلق القذائف المدفعية والألغام.

وهناك سلاح آخر يجب أن يعزز قوة النيران لقوات المظليين هو هاون "دروك" الداتي الحركة. ويوضع "دروك" في سيارة "تايفون" المدرعة. ويبلغ مداه 6 كيلومترات.