روسيا تعلن اسم المقاتلة الجديدة "تشيك ميت"

كشفت مصادر روسية عن الاسم الجديد الذي سيطلق على المقاتلة الروسية الجديدة من الجيل الخامس بمحرك واحد والتي عرفت باسم (Checkmate) "تشيك مات".

وبحسب تصريحات وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، فإن المقاتلة "تشيك ميت" (Checkmate) ستحمل اسم "سو-75"، على الأرجح.

وتم تقديم الطائرة الجديدة خلال معرض "ماكس 2021" تحت اسم " تشيك ميت " وتم استعارة هذه الكلمة من قاموس مفردات لعبة الشطرنج تعني "كش ملك".

وقال وزير الصناعة والتجارة في تصريح لتلفزيون "إر بي كا" إن هذا الاسم اختاره صناع الطائرة الجديدة وأطلقوه على طائرة وهي قيد الإنشاء. ولا بد من تغيير هذا الاسم بعد أن رأت الطائرة النور لتحمل اسما مألوفا.

ورجح وزير الصناعة أن يطلق على المقاتلة الجديدة التي تم اتخاذ طائرة "سو-57" أساسا لصنعها اسم "سو-75".

وعبر وزير الصناعة والتجارة عن اعتقاده بأن الطلب على المقاتلة الجديدة من الجيل الخامس سيكون كبيرا لا سيما وإنها تواكب بل تتقدم على نظيراتها الأجنبية من حيث المواصفات الفنية وتباع بأسعار أقل.

© Sputnik . Evgueniy Byatov مقاتلة سوخوي "تشيك ميت" (مات الشاه) في معرض الطيران والفضاء الدولي "ماكس 2021" في جوكوفسكي، ضواحي موسكو، روسيا 20 يوليو 2021

وستبلغ سرعتها 1.8 ماخ (الماخ سرعة الصوت)، ومداها 3000 كيلومترا. ويتوقع أن تبدأ روسيا اختبار المقاتلة الجديدة المتسلحة بترسانة قوية، في الجو في عام 2023.

© Sputnik . Pavel Bednyakov مقاتلة سوخوي "تشيك ميت" (مات الشاه) في معرض الطيران والفضاء الدولي "ماكس 2021" في جوكوفسكي، ضواحي موسكو، روسيا 20 يوليو 2021

وقد أعلن مدير الصناعة الجوية الروسية أن المصنع الذي يحمل اسم رائد الفضاء الأول غاغارين ويقع في مدينة كومسومولسك في شرق شطر روسيا الآسيوي يقوم بتصنيع وتجميع طائرات "تشيك مات".