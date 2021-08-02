عالم روسي يجوب القطب الشمالي بمفرده في رحلة استكشافية

عاد الرحالة الروسي فيودور كونيوخوف، اليوم الاثنين، إلى مدينة مورمانسك بعد قضاء رحلة استكشافية بمفرده لمدة أسبوعين درس فيها شدة ذوبان الجليد في القطب الشمالي وطرق الانجراف.

وكان في استقبال كونيوخوف لدى عودته مسؤولين من الأسطول النووي الروسي، بالإضافة لنائب السكرتير العام للمجلس العام لحزب روسيا الموحدة دميتري كوبيلكين.

وأكد كونيوخوف أنه قام بنفسه بتنفيذ برنامج بحثي لمعهد شيرشوف لعلوم المحيطات، وستتم تحليل البيانات التي جمعها في وقت لاحق.

Фёдор Конюхов завершил одиночный дрейф в районе Северного полюсаhttps://t.co/pPj1tWz3Np pic.twitter.com/gdFUElxy7G — Атомная энергия 2.0 (@AtomicEnergyRu) August 1, 2021

وبدأت بعثة فيودور كونيوخوف في القطب الشمالي من مدينة مورمانسك في 11 يوليو/ تموز الماضي.

250 часов на дрейфующей льдине провел в одиночку Федор Конюхов. Новости. Первый канал https://t.co/4rLNBbWbha — любаша (@legorova2611) July 28, 2021

وانطلقت الحملة على متن كاسحة الجليد "50 عاما على النصر"، التي نقلت كونيوخوف إلى نقطة القطب الشمالي الجغرافي، حيث تم تهيئة طوف جليدي عائم، واتخذه العالم مركزا لأبحاث.