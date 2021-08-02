الفريق الروسي يحصد جميع الذهب في أولمبياد الكيمياء الدولي

حصد الفريق الروسي 4 ميداليات ذهبية، اليوم الاثنين، في ختام الدورة 53 للأولمبياد الدولي للكيمياء لتلاميذ المدارس في العاصمة اليابانية طوكيو.

وحصل جميع أعضاء الفريق الروسي على الميداليات الذهبية، وهم، أندريه تيرين، وألكسندر تروفيموف، وجورجي زومين، وتيموفي تشاركين، فاز كل منهم بجوائز ذهبية فردية.

كان رئيس جامعة موسكو الحكومية، البروفيسور فيكتور سادوفنيتشي، أول من هنأ الفريق الروسي على الفوز، حيث تمت كل التدريبات في جامعة موسكو وتحت إشرافها.

© Photo التلاميذ الروس يحصدون الذهب في الدورة الـ53 من أولمبياد الكيمياء في اليابان

وقال سادوفنيتشي: "يضم الفريق هذا العام ثلاثة طلاب من الصف الحادي عشر، وسيواصلون دراسة الكيمياء في جامعة موسكو".

وتابع رئيس الجامعة الروسية العريقة، جامعة موسكو الحكومية، والمصنفة من أوائل الجامعات في العالم: "تقدم أندريه تيرين وألكسندر تروفيموف إلى كلية الكيمياء بجامعة موسكو الحكومية، وجورجي زومين إلى كلية علوم التطبيقية. أهنئ الشبان ومعلميهم بالفوز الذي استحقوه بجدارة".

© Photo / Moscow State University/ Dmitiry Pleshkov التلاميذ الروس يحصدون الذهب في الدورة الـ53 من أولمبياد الكيمياء في اليابان

وبحسب رئيس الفريق الوطني الروسي في الكيمياء، الأستاذ بكلية الكيمياء بجامعة موسكو الحكومية، فاديم إريمين، تمكن الفريق هذا العام من إقامة معسكر تدريبي كامل، على الرغم من القيود المفروضة (بسبب فيروس كورونا المستجد).

© Photo / Moscow State University/ Dmitiry Pleshkov التلاميذ الروس يحصدون الذهب في الدورة الـ53 من أولمبياد الكيمياء في اليابان

ونوه رئيس الفريق إلى أن "أقسام الكيمياء في الجامعة ركزت اهتمامها بشكل خاص وكبير على الكيمياء الفيزيائية والعضوية. وانتهى المعسكر التدريبي بأولمبياد نظري، كان 4 فائزين منهم هم المنتخب الروسي".

وانطلقت أولمبياد الكيمياء الدولي في طوكيو يوم 25 يوليو/ تموز الماضي، بمشاركة 79 دولة. وعقد على شكل مؤتمر عن طريق الفيديو.