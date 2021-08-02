سفينة إيرانية تجنح في مقاطعة أستراخان الروسية

أعلنت هيئة الإنقاذ البحري الروسية، اليوم الاثنين، أن سفينة "بايا" الإيرانية جنحت في قناة "فولغو-كاسبيسك" بمقاطعة أستراخان في روسيا.

موسكو – سبوتنيك. وقال ممثل الهيئة لوكالة "سبوتنيك": مشغل السفينة لم يتوجه إلينا. قد يكون يحاول حل المشكلة بنفسه أو بواسطة السفن القريبة".

ووفقاً لبيانات بوابة مراقبة حركة السفن "مارين ترافيك"، فقد تابعت البوابة سفينة "بايا" التي تحمل العلم الإيراني، من أميراباد إلى أستراخان، وكان من المخطط أن تصل إلى الميناء في 2 آب/أغسطس.