خبير روسي يستعرض كيفية اختبار جودة طلاقات السلاح... فيديو

عرض جورجي جوبيش، المتخصص في اختبار كلاشنكوف، مقطع فيديو، بمساعدة موظفي مصنع "بارناول" للطلقات، يستعرض فيه اختبار طلقات السلاح الجديدة.

يتم فحص أداء الطلقات في وضع الثبات. يقوم نظام الاختبار بتقدير الضغط الجوي بحيث تكون الظروف طبيعية، ويقيس سرعة الرصاصة على مسافة حوالي 10 أمتار، ثم يتم تسجيل الدقة على الهدف الإلكتروني، بحسب ما ذكر موقع "rg".

يتم إطلاق الطلقات في الظروف العادية أولا، ثم عند درجة حرارة -50 و+50 درجة مئوية. في النهاية، يتم عرض جدول يحتوي على النتائج، حيث يتم تدوين جميع معلومات الطاقة والضغط والسرعة.