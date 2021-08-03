نائب روسي: موسكو لا تسمح للأسطول الأمريكي بالتجول عند شواطئها

وقال النائب بالبيك، عضو مجلس النواب الروسي (الدوما)، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك "، "نعرف أن الأسطول الأمريكي أقوى أسطول في العالم، ولكن هذا لا يعني أننا نسمح له بالتجول عند شواطئنا. وقد تلقى الطراد الأمريكي ضربة في نهاية الثمانينات بينما أعادت انفجارات القنابل البصر للمدمرة البريطانية مؤخرا، أي أن بوارج الناتو لا يمكن أن تستمتع بالنزهة هناك".

وأتت تصريحات النائب روسلان بالبيك تعقيبا على تصريحات مستشار وزارة الخارجية الأمريكية، جورج كينت، الذي قال أثناء لقائه بالصحفييين الأوكرانيين، إن دخول المدمرة البريطانية إلى المياه الإقليمية الروسية في يونيو/حزيران 2021 ليس أمرا استثنائيا، إذ كانت الولايات المتحدة قد فعلت ذلك في عام 1988 عندما توغل الطراد الأمريكي "يوركتاون" إلى المياه الروسية عند شواطئ شبه جزيرة القرم.

ولكن المستشار الأمريكي لم يذكر أن الطراد الأمريكي لاذ بالفرار بعدما طردتها السفينة العسكرية الروسية "بيزافيتني"، التي لم تلجأ إلى استخدام السلاح الناري، ولكنها صدمت السفينة الحربية الأمريكية، التي تجاوزت المياه الإقليمية الروسية.

هذا وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قال تعقيبا على طرد المدمرة البريطانية "ديفيندر" من المياه الروسية، إن الهدف من العمل الاستفزازي بمشاركة "ديفيندر" هو إظهار عدم احترام الغرب لقرار أهالي شبه جزيرة القرم.

وقرر سكان القرم في عام 2014 استعادة الهوية الروسية والعودة إلى روسيا ليستعيد إقليمهم وضعه كأحد الأقاليم الروسية.