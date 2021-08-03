خبير: تنسيق الإجراءات بين روسيا وإسرائيل حول سوريا لا يحتاج إلى مراجعة

صرح الخبير العسكري الروسي، إيغور كوروتشينكو، اليوم الثلاثاء، بأن الآليات الموجودة حاليا فيما يتعلق بسوريا كافية للحيلولة دون وقوع حوادث خطيرة بين العسكريين الروس والإسرائيليين.

موسكو-سبوتنيك.وقال كوروتشينكو لوكالة "سبوتنيك": "من غير المحتمل أن يتم عقد أي اتفاقات جديدة بهذا الخصوص، لأن كل جانب يدافع عن مصالحه في النزاع حول سوريا. وإن إسرائيل ستواصل كما في السابق قصفها لمعسكرات حزب الله والمنشآت العسكرية الإيرانية في سوريا".

وأعاد الخبير الروسي إلى الأذهان مأساة طائرة الاستطلاع الروسية من طراز "إليوشين -20" التي أسقطتها وسائل الدفاع الجوي السوري في عام 2019 بمحض الصدفة خلال قيامها بصد غارة جوية إسرائيلية. وعقب هذا الحادث قدم وفد يضم ممثلين رفيعي المستوى من وزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإسرائيلية إلى موسكو لإجراء مشاورات ومفاوضات.

وفي هذا الصدد أضاف إيغور كوروتشينكو: "أعتقد أنه من الصعب جدا تصور أن الجانب الإسرائيلي سيقوم بمراجعة النظام الحالي لتأمين التوافق وتنسيق الإجراءات المطلوب اتخاذها مع قيادة تجمع القوات الروسية في سوريا، الذي يستجيب والمهام الأمنية الملحة بالنسبة لروسيا وإسرائيل، وأن الأمر الأهم هو التقليل إلى أقصى حد من حوادث خطيرة قد يؤدي وقوعها في المنطقة إلى عواقب غير متوقعة بالنسبة للعسكريين الروس والإسرائيليين".