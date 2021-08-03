وزير الصحة الروسي: البيانات حول وضع شريحة أثناء التطعيم ضد كورونا هراء

وصف وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو المعلومات حول وضع شريحة في جسم الإنسان أثناء التطعيم ضد كوفيد-19 بأنها هراء.

وقال موراشكو إن المعلومات حول وضع شريحة من خلال التطعيم ضد فيروس كورونا هي هراء لا تتناسب مع مستوى المعرفة اليوم.

وأضاف موراشكو للصحفيين "الهراء بشأن وضع شريحة وشيء آخر لا يتناسب مع مستوى المعرفة اليوم".

وأشار إلى أن التطعيم من أهم مهام اليوم، لأنه سيساعد في إنقاذ الأرواح.