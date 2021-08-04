الخارجية: بوليفيا تصف المحادثة الهاتفية بين بوتين وآرس بـ"المثمرة"

وصفت وزارة الخارجية البوليفية المحادثة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البوليفي لويس آرس، بأنها كانت "مثمرة".

وقالت في بيان لها، "على خلفية المستوى المتميز للعلاقات الثنائية بين حكومتي روسيا وبوليفيا، أجرى الرئيسان لويس أرس كاتاكورا وفلاديمير بوتين محادثة مثمرة، بحثا خلالها مكافحة جائحة كورونا".

وأضافت: "بحث الرئيسان مواضيع أخرى ذات اهتمام مشترك بين البلدين، تشمل مجالات الطاقة والاقتصاد والتجارة وغيرها".

من جهته، أكد الكرملين، أن "الرئيسين بوتين وآرس ركزا على سبل مكافحة انتشار فيروس كورونا، مع مراعاة الاتفاق على توريد لقاح "سبوتنيك V الروسي لبوليفيا".