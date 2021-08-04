روسيا تكشف عن تفاصيل دخول الطلبة الأجانب للدراسة في ظل جائحة كورونا

أعلنت السلطات الروسية أنه يمكن للمواطنين، من قائمة الدول المعتمدة من قبل السلطات في موسكو، دخول البلاد للدراسة، مع ضرورة احترام إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

موسكو-سبوتنيك. وقال رئيس هيئة التعاون الروسية "روس ساترودنيتشستفا"، يفغيني بريماكوف، اليوم الأربعاء: "تثير مشكلة دخول روسيا الاتحادية من أجل التعليم، العديد من الأسئلة الطبيعية، وغالبا ما يتم لوم الهيئة لعدم السماح للطلاب بالدراسة، ولكن الحديث عن القبول أو عدم القبول فهو خارج مجال اختصاصنا... بشكل عام، يمكن للمواطنين من قائمة البلدان، التي تمت الموافقة عليها بأمر من حكومة روسيا الاتحادية، دخول البلاد من أجل التعليم، وهذه القائمة تتغير باستمرار".

وأضاف أن الطالب الذي يدخل أراضي روسيا الاتحادية يجب أن يكون لديه اختبار "بي سي آر" سلبي، كما يتم الآن حل مسألة التعرف على اللقاحات الأجنبية من قبل وزارة الصحة في روسيا، قائلا: "في كثير من الحالات، تشرف الجامعة على قضايا الدخول، والتي قد تطلب من جانبها إذنا من وزارة التربية والتعليم ... للدخول. يتم الآن العمل على قضايا التطعيم والاعتراف بلقاح أجنبي من قبل وزارة الصحة الروسية... عندما يدخل الطالب، في موعد لا يتجاوز 3 أيام قبل وصوله إلى روسيا، يجب أن يكون لديه مستند "بي سي آر" سلبي باللغة الروسية أو اللغة الإنجليزية، ثم بعد 3 أيام من الوصول يجري الاختبار مرة أخرى، وحتى تلقي النتيجة، يكون الطالب في عزلة ذاتية".

هذا وتوفر الجامعات الروسية مقاعد مجانية للطلاب الأجانب والطلاب من رابطة الدول المستقلة، الراغبين في الدراسة في روسيا.

وتم في هذا العام إدخال بعض التعديلات التي من شأنها أن تسهل على الطلاب الأجانب تقديم طلب الحصول على منحة دراسية من خلال التسجيل في موقع الوكالة الفيدرالية الروسية للتعاون الدولي "روس ساترودنيتشيستفا".