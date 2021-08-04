روسيا تقرر فرض ضريبة على اللحوم

أعلن المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، عن وجود خطط لفرض ضريبة على اللحوم في السنوات 15 - 20 القادمة.

وأوضح بيسكوف أنه نظرًا لارتفاع درجة حرارة الأرض، جنبًا إلى جنب مع التحول الثوري للطاقة، ستبدأ السلطات في مراجعة السياسات للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، مرجحا إدخال بعض التعديلات على قطاع الزراعة في روسيا.

وقال بيسكوف خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء: "في غضون سنوات قليلة سنكون مستائين جدا، وبعد ذلك سنضطر إلى تبني ضريبة على اللحوم لأنه لن يكون لدينا خيار آخر".

وأشار المتحدث إلى أن هذا سيؤدي إلى تغييرات ملموسة في سلوك الناس، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بتربية الحيوانات.