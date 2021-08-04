مجلس مفتي روسيا يدعو بالسماح للأشخاص الذين تلقوا اللقاح من الروس بأداء العمرة

وقال نائب رئيس مجلس مفتي روسيا، روشان أبياسوف، في حديث لـ"سبوتنيك": "بالأمس أرسل رئيس مجلس مفتي روسيا رسالة إلى وزير الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية حتى يتمكن حجاجنا الذين يحملون شهادة تطعيم بأيديهم، من أداء هذا العمرة. حتى الآن، لم تقم منظمة الصحة العالمية بالاعتراف بلقاح "سبوتنيك V"، لكن العديد من الدول بما فيها الدول العربية اشترت منا هذا اللقاح، الأمر الذي عكسناه في ندائنا. نأمل أن تسمع المملكة العربية السعودية نداءنا. في الواقع، الجميع بالفعل يشعر بالملل ويريد زيارة هذه الأماكن وإن الحجاج الروس لم يذهبوا إلى الحج أو العمرة".

مضيفا بأنه يتم تطهير المسجد الحرام في مكة المكرمة لبدء العمرة من منتصف أغسطس/آب.

وتابع أبياسوف، قائلا: "العمرة غير محدودة بأي حصص. إذا كان الشخص لديه إمكانيات مالية وصحية، فيمكنه الذهاب لأدائها. العمرة نفسها سريعة - حوالي ساعتين، على عكس الحج الذي يستغرق عدة أيام. عادة، عندما يذهبون إلى العمرة، فإنهم يزورون المسجد الحرام في مكة، حيث يؤدون جميع الطقوس اللازمة، وبعد ذلك المدينة. الآن لدينا سؤال واحد فقط حتى يتمكن الحجاج الروس الذين تم تطعيمهم بسبوتنيك من القدوم إلى هناك".

وكانت السلطات السعودية، خوفا من انتشار فيروس كورونا، سمحت هذا العام بأداء فريضة الحج من 17 إلى 22 يوليو/تموز، فقط للمسلمين الذين يعيشون في المملكة، ولا يزيد عدد الأشخاص عن 60 ألف شخص تتراوح أعمارهم بين 18 و 65 عاما والذين تم تطعيمهم مرتين، ضد فيروس كورونا قبل أسبوعين على الأقل من المشاركة في الطقوس وعدم الإصابة بأمراض مزمنة.