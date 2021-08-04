رئيس البرلمان الروسي يشارك في تنصيب رئيس إيران

أعلن المكتب الصحفي لرئيس البرلمان الروسي، فياتشيسلاف فولودين، أن فولودين سيمثل روسيا في حفل تنصيب إبراهيم رئيسي لمنصب الرئيس الإيراني.

موسكو – سبوتنيك . وجاء في بيان المكتب الصحفي: "في 5 أغسطس/آب بتوصية من الرئيس الروسي، سيشارك رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين في حفل تنصيب رئيس جمهورية إيران الإسلامية إبراهيم رئيسي".

وتعهد الرئيس الإيراني الجديد، إبراهيم رئيسي، الثلاثاء، بالسعي لرفع العقوبات المفروضة على البلاد على خلفية برنامجها النووي، فيما أشاد المرشد الأعلى للثورة، علي خامنئي، بالتداول السلمي للسلطة في البلاد خلال الانتخابات الرئاسية. كما دعا خامنئي إلى "الإسراع في تشكيل الحكومة لأن مشاكل البلاد لا تحتمل التأخير".

وفي وقت سابق، طالب الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أمس الأربعاء، بمغادرة القوات الأجنبية من سوريا، على وجه السرعة.

جاء في تقرير لوكالة فارس، أن تصريحات رئيسي جاءت خلال لقائه برئيس مجلس النواب السوري، حمودة صباغ، في العاصمة الإيرانية، طهران.

ونادى رئيسي بالإسراع في إخراج باقي القوات الأجنبية من الأراضي السورية، بهدف تمكين الشعب السوري من بدء عملية إعادة الإعمار في بلاده، بقوة وسرعة، مؤكدا أن لدى سوريا شعب مقاوم وصامد وحكومة ثورية، لافتا إلى أن الشعب والحكومة السوريين صمدوا ببسالة بوجه ما أسماه بـ"الإرهاب العبري والغربي وحققوا النصر".