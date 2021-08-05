الخارجية الروسية: البحر الأسود أصبح منطقة مواجهة خطيرة بسبب مناورات الناتو

أوضح يوري بيليبسون، مدير الإدارة الأوروبية الرابعة في وزارة الخارجية الروسية، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إن البحر الأسود يتحول إلى منطقة مواجهة عسكرية خطيرة، وتدريبات الناتو في المنطقة تثير النزاعات.

موسكو - سبوتنيك. وقال بيليبسون للوكالة: "يؤسفنا أن نقول إن البحر الأسود في الوقت الحاضر يتحول من منطقة سلام وحسن جوار إلى منطقة مواجهة عسكرية خطيرة".

وأضاف: "لقد حذرنا مرارا من أن تصعيد التوتر العسكري السياسي بمقربة من حدودنا يحمل طابع المواجهة".

وفي وقت سابق، قال الجنرال ألكسندر دفورنيكوف، قائد المنطقة العسكرية الجنوبية، إن روسيا تراقب باستمرار تدريبات الناتو في مياه البحر الأسود وترد بقسوة على أي محاولات استفزاز.

وقال دفورنيكوف إن التدريبات الجارية لقوات الناتو البحرية في البحر الأسود تخضع لسيطرة مستمرة من قبل قوات الواجب التابعة للأسطول، و"كل المحاولات الاستفزازية التي تقوم بها القوات المسلحة للدول غير الصديقة تواجه رد فعل صارم".

خلال أحدث التدريبات التي قادها الناتو في البحر الأسود "نسيم البحر 2021"، راقبت البحرية الروسية عن كثب حركة السفن المشاركة.

في بداية التدريبات، في أواخر يونيو/ حزيران، اخترقت المدمرة البريطانية "إتش إم إس ديفيندر" المياه الإقليمية لروسيا بالقرب من "كيب فيولنت" في شبه جزيرة القرم.

وسرعان ما ردت البحرية الروسية على الحادث بإطلاق أعيرة نارية تحذيرية لتحويل مسار السفينة. نفت لندن إطلاق النار، على الرغم من أن جهاز الأمن الروسي نشر مقطع فيديو من الواقعة، مؤكدا رواية موسكو للأحداث.