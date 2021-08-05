طفل روسي يطور جهازا يترجم لغة الصم والبكم إلى كلمات... فيديو

حصل دانييل كازانتسيف، طالب في الصف العاشر من مدينة يكاترينبورغ الروسية، على الجائزة الكبرى الثانية في معرض "إنتل" الدولي للإنجازات العلمية لأطفال المدارس، الذي أقيم في 18 مايو/ أيار، في فينيكس في الولايات المتحدة.

حصل الطالب على جائزة لتطوير مترجم لغة الإشارة آليًا، وهو جهاز مستقل يترجم إيماءات اليد إلى كلمات، بحسب ما ذكر موقع "sibkray".

وبمساعدته، يمكنك التواصل مع الصم والبكم دون معرفة لغة الإشارة، أي أنها قادرة تمامًا على العمل كمترجم لغة الإشارة المحترف.

يقول دانييل كازانتسيف: "بالنسبة لي، أصبحت قصة امرأة صماء من ألابايفسك عاملاً مساعدًا لي، كما لو أن شيئًا ما قد لمع في رأسي. ثم ظهرت فكرة أن عملية التواصل بين الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات الكلام والأشخاص الطبيعيين يمكن أن تتم بشكل آلي".