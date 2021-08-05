السفير الروسي لدى القاهرة: مقتنعون أن المطارات والمنتجعات المصرية عززت من الإجراءات الأمنية

صرح السفير الروسي في القاهرة، غريغوري باريسينكو، اليوم الخميس، بأن بلاده تأكدت من أن السلطات المصرية قامت بتعزيز الإجراءات الأمنية في المطارات والمنتجعات المصرية بشكل كبير متمنيًا إقامة آمنة ومريحة للروس.

موسكو - سبوتنيك. وكتب السفير الروسي في مقال بعنوان :"عن العلاقات الروسية المصرية": "لم يكن من السهل على روسيا أن تتخذ هذه الخطوة بعد أن تحطمت طائرتنا، وهي تقلع من شرم الشيخ، في عام 2015 نتيجة هجوم إرهابي".

وتابع قائلا: "ومع ذلك، نحن مقتنعون أنه في السنوات الأخيرة، عززت المطارات والمنتجعات في مصر بشكل كبير من الإجراءات الأمنية. لذلك نتوقع أن يلقى السياح الروس الذين يتذكرون حسن الضيافة المصرية التقليدية ويفتقدون البحر الأحمر كثيرًا إقامة آمنة ومريحة".

في وقت سابق أعلنت السفارة الروسية في القاهرة أنه تقرر بداية من 9 آب / أغسطس، إطلاق خمس رحلات أسبوعيا من موسكو إلى الغردقة ومن موسكو إلى شرم الشيخ.

وقالت إنه: "سيتم اتخاذ قرار آخر لزيادة عدد الرحلات الجوية في هذه الاتجاهات من مدن أخرى لبلدنا بناء على نتائج الزيارة القريبة للوفد الروسي إلى مصر لتقييم الوضع الوبائي".

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق من الشهر الماضي على مرسوم يقضي برفع الحظر المفروض منذ العام 2015 على تسيير الرحلات الجوية إلى أي مطارات في مصر باستثناء مطار القاهرة.

وعلى الجانب المصري استقبلت المنتجعات المصرية الخبر بحفاوة كبيرة، حيث أكد العديد من أصحاب الفنادق والمنتجعات والعاملين، أن الخطوة طال انتظارها، وأن انعكاساتها إيجابية على استئناف العديد من الدول السياحة إلى مصر، حيث أن الخطوة ستدفع المزيد من الدول لاستئناف الرحلات المباشرة إلى شرم الشيخ والغردقة.