أمطار غزيرة وسيول تجرف طفلا وتدمر سيارات في روسيا... فيديو وصور

ويظهر مقطع الفيديو مجموعة من الأطفال وهم يحاولون مساعدة زميلهم في العبور على الضفة الأخرى، لتجرفه السيول عدة أمتار.

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كما تسببت السيول بانهيار جدار في ساحة وقوف السيارات، ما أدى إلى تحطم عدة سيارات كانت متواجدة في الموقف.

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وفرضت إدارة المدينة نظام طوارئ ليوم واحد، وتم إجلاء السكان من المبنى المجاور، حفاظا على أرواحهم.

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واجتاحت أمطار غزيرة ورياح شديدة موسكو، نهاية شهر يونيو/ حزيران الماضي، مما أدى لاقتلاع أشجار وغرق الشوارع وانتهاء فترة ارتفاع كبير غير معتاد في درجات الحرارة.