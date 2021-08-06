استطلاع... 57 في المئة من المواطنين الروس يقيمون عمل بوتين بشكل إيجابي

أظهرت نتائج استطلاع للرأي العام الروسي، اليوم الجمعة، أجراه صندوق "الرأي العام"، أن 57 في المئة من المواطنين الروس، الذين شملهم الاستطلاع، يقيمون عمل الرئيس فلاديمير بوتين إيجابيا، في حين يقيم 27 في المئة من العينة عمله سلبيا.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان نشره صندوق "الرأي العام" على موقعه الرسمي: "رداً على سؤال، هل تعتقدون أن الرئيس فلاديمير بوتين يعمل في منصبه غالبا بشكل جيد أو غالبا ما بشكل سيئ، فإن غالبية المستطلعة آراؤهم ( 57 في المئة) أعطوا تقييما "غالباً بشكل جيد"، وأجاب 27 في المئة "غالبا بشكل سيء"، ووجد 16 في المئة منهم صعوبة بالإجابة عن هذا السؤال".

وأعربت نسبة 54 في المئة من العينة عن ثقتهم بالرئيس، بينما أشارت نسبة 34 في المئة إلى أنهم لا يثقون به، ووجد 12 في المئة صعوبة بالإجابة عن هذا السؤال.

هذا وسئل المستجيبون عن الحزب الذي سيصوتون لصالحه إذا أجريت انتخابات مجلس الدوما يوم الأحد المقبل. ومن بين الأحزاب البرلمانية، تتقدم روسيا الموحدة بنسبة 27 في المئة ، يليه الحزب الشيوعي لروسيا الاتحادية ( نسبة 11 في المئة)، والحزب الليبرالي الديمقراطي (نسبة 9 في المئة)، وروسيا العادلة - من أجل الحقيقة (نسبة 6 بالمئة) كذلك وأبدى 7 في المئة من المستجيبين استعدادهم للإدلاء بأصواتهم لصالح أي حزب آخر، وأعرب 17 في المئة من العينة عن عدم رغبتهم بالذهاب إلى مراكز الاقتراع ، وأكد 2 في المئة نيتهم إفساد أوراق الاقتراع. ووجد 22 في المئة أنه صعوبة بالإجابة عن هذا السؤال.

يذكر أن الاستطلاع "فومنيبوس" للرأي العام الروسي، تم إجراؤه في الفترة من 30 تموز/ يوليو إلى 1 آب/ أغسطس في 207 مراكز آهلة بالسكان بــ 73 كيانا من كيانات روسيا الاتحادية وشارك فيه 3 آلاف مواطن. ولم يتعد الخطأ الإحصائي نسبة 2.5 بالمئة.