بوتين يتفقد منطقة تشيليابينسك المتضررة من الحرائق... فيديو

يقوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برحلة عمل إلى منطقتين في وقت واحد، هما تشيليابينسك وباشكيريا في جبال الأورال.

سيقوم بوتين بتفقد المناطق المتضررة من حرائق الغابات، وسيعقد أيضًا اجتماعاً لبحث سبل القضاء على عواقبها.

سيلتقي بوتين مع حاكم منطقة تشيليابينسك أليكسي تيكسلر. وفي باشكيريا سيشارك الزعيم الروسي في إطلاق مصنع لإنتاج مواد البناء الجافة في منطقة أبزيلليلوفسكي. هناك أيضًا سيعقد اجتماع عمل مع رئيس باشكيريا، راضي خابيروف.