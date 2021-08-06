نيبينزيا: آسيا الوسطى قلقة من خطر تسرب مسلحين من أفغانستان

قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الجمعة، إن آسيا الوسطى قلقة من خطر تسرب المسلحين من أفغانستان، مشيرا إلى أن روسيا على اتصال دائم بجميع دول المنطقة.

وحذر المندوب الروسي في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، من "خطر تسلل المسلحين إلى المنطقة، بما في ذلك عمليات التسلل التي ينفذها هؤلاء تحت غطاء اللاجئين".

وشدد نيبينزيا على أن هذه العمليات "لا يمكن إلا أن تسبب القلق بين جيراننا في آسيا الوسطى"، مشيرا إلى أن روسيا "على اتصال دائم مع جميع دول آسيا الوسطى الخمس".

وأعرب المندوب الروسي عن قلقه من تدهور الأوضاع في البلاد واصفا ميزان القوى بـ "المخيب للآمال".

تصاعدت في الأسابيع الأخيرة حدة المواجهات بين القوات الحكومية في أفغانستان ومسلحي طالبان الإرهابية (المحظورة في روسيا)، التي استولت على أراضٍ كبيرة في المناطق الريفية وشنت هجومًا على المدن الكبيرة.

وأشارت وكالات، الأسبوع الماضي، إلى أن المتمردين اقتربوا من مدينة هرات، مركز الإقليم الذي يحمل نفس الاسم في غرب البلاد، بالإضافة إلى هجومهم على مدينة لاشكارجاه، أكبر مدن إقليم هلمند في جنوبي أفغانستان.

الجدير بالذكر، أن واشنطن وحركة طالبان وقعتا في الدوحة عام 2020، أول اتفاق سلام منذ أكثر من 18 عاما من الحرب.

وينص الاتفاق على انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان في غضون 14 شهرا وبدء حوار أفغاني بعد تبادل الأسرى.