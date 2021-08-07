الدخان الكثيف يعيق إقلاع الطائرات الكبيرة لإخماد الحرائق في ياقوتيا... فيديو

لا تستطيع الطائرات الكبيرة، حاليا، الطيران لإطفاء حرائق الغابات في ياقوتيا بسبب الدخان الكثيف في منطقة مطار ميرنينسكي.

سيمنع الدخان الكثيف الناتج عن الحرائق، خاصة في المناطق المجاورة، لمدة عشرة أيام تقريبًا استدعاء الطائرات الكبيرة، مثل "Il-76" و"Be-200".

View this post on Instagram A post shared by Anton Krasovsky (@krasovkin)

وأكد رئيس جمهورية ياقوتيا أيسين نيكولاييف، أن الحكومة ستتخذ عددًا من الإجراءات التي ستسمح بالبدء في استخدام هذه الطائرة في الأيام المقبلة.

View this post on Instagram A post shared by Anton Krasovsky (@krasovkin)

حالة الحريق في غرب ياقوتيا صعبة للغاية. وبسبب الرؤية المحدودة في مطار ميرني، علقت الخطوط الجوية السيبيرية بيع تذاكر الرحلات من وإلى المدينة حتى 11 أغسطس/ آب.