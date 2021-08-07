اللجنة الأولمبية راضية عن تنفيذ قرار حظر استخدام الرموز الوطنية من قبل الفريق الروسي

أعربت اللجنة الأولمبية الدولية (IOC) والوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (WADA) عن ارتياحهما للطريقة التي نفذ بها الفريق الأولمبي الروسي قرار محكمة التحكيم الرياضي (CAS)، الذي يحظر استخدام الرموز الوطنية والعلم من قبل الرياضيين الروس، خلال الألعاب الأولمبية في طوكيو.

وقال ستانيسلاف بوزدنياكوف، رئيس اللجنة الأولمبية الروسية: "القرار تم تنفيذه بدقة من قبل جميع أعضاء الوفد. كان هناك اجتماع مع ممثل اللجنة الأولمبية الدولية، ناقشنا الوضع. ليس لدى اللجنة الأولمبية الدولية أو اللجنة المنظمة أو الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات أي شكاوى بشأن تنفيذ قرار محكمة التحكيم الرياضية بشأن أداء فريقنا في الأولمبياد".

وأكد أن تنفيذ القرار السابق لم يشكل مشكلة للرياضيين من حيث النتائج، بحسب ما ذكر موقع "tvzvezda".

تذكر أنه في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2020، نشرت CAS قرارًا بشأن استحالة المشاركة في الألعاب الأولمبية للروس تحت العلم الوطني حتى 16 ديسمبر 2022. في طوكيو، سُمح للرياضيين باستخدام ألوان العلم على زيهم الرسمي.