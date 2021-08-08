الاتحاد الروسي للجمباز الإيقاعي: الهدف الأساسي للاتحاد الدولي هو إيقاف هيمنة روسيا على هذه اللعبة

أعلنت رئيسة الاتحاد الروسي للجمباز الإيقاعي، إيرينا فينير عثمانوفا، أن الاتحاد الدولي كان هدفه المباشر إيقاف هيمنة لاعبي الجمباز الروس في أولمبياد طوكيو.

وقالت عثمانوفا لوكالة "سبوتنيك": "قلت بالأمس إن هذا سيحدث، لأنه بالفعل في المسابقات التأهيلية كان من الواضح أنه تم دعم بلغاريا وأن هيمنة روسيا يجب أن تتوقف. بالمناسبة، اللاعبة دينا أصبحت بطلة للانترنت وشبكات التواصل الاجتماعي ورفعت الروح الوطنية لبلدنا بعد أن تم إبعادها بوقاحة بعد التمرين، حيث لم ترتكب أي أخطاء، وحصلت على الدرجة لأعلى".

وأشارت عثمانوفا إلى أنه حتى قبل شهر ونصف في بطولة أوروبا تجاوز الفريق الروسي الفريق البلغاري، ولكن في الألعاب الأولمبية "أحدث الحكام فرقًا على الفور، على الرغم من أن أدائهم كان أضعف بكثير".

وأضافت: "لقد توقعت هذا بالأمس وأدركت أن هيمنة روسيا لا يمكن ايقافها بأي طريقة أخرى، فقط من خلال التلاعب القضائي، وبالتالي تم انتهاك التقاليد والقواعد الأولمبية".

في الوقت نفسه، أكدت عثمانوفا أنه ليس لديها أي شكاوى بشأن طاقم التدريب بعد نتائج عروض لاعبي الجمباز.

وأضاع فريق الجمباز الإيقاعي الروسي للسيدات الفوز بالميدالية الذهبية في فردي الألعاب الأولمبية لأول مرة منذ 25 عاما.