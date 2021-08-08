الاستخبارات الروسية تكشف للمرة الأولى عن الأدلة السرية لاستعداد اليابان للحرب ضد الاتحاد السوفييتي

رفعت دائرة الأمن الفيدرالية السرية عن أدلة على استعداد الجيش الياباني للحرب ضد الاتحاد السوفييتي وكما أصبح معروفًا من الوثائق، فقد جرى ذلك منذ عام 1938.

من بين المواد الأرشيفية، التي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منها، الأمر رقم 70 لوحدات الجيش الثالث بتاريخ 9 أغسطس 1938 ، والذي صدر أثناء الصراع السوفييتي الياباني بالقرب من بحيرة خاسان.

تم تأكيد البيانات الخاصة بطوكيو من خلال استجواب آخر قائد لجيش الياباني وقتها كوانتونغ أوتوزو يامادا، الذي تم إجراؤه في ديسمبر 1949 أثناء الاستعدادات لمحاكمته على مجرمي الحرب اليابانيين.

وفقًا للبروتوكول، اعترف يامادا أنه في يناير 1938، "أعطى أمرًا لوحدات الجيش الثالث للاستعداد القتالي ضد الاتحاد السوفييتي".

ثم تم تعيين يامادا قائدًا للجيش الثالث، الذي كان يتمركز في منشوريا على الحدود مع الاتحاد السوفيتي، وفي عام 1944 قاد جيش كوانتونغ. واعترف القائد بأن الأمر رقم 70 "يشهد على زيادة الاستعداد للحرب".

وفقًا للخبراء، أجرى الجيش الياباني بعد ذلك "استطلاعًا قويًا" واسع النطاق لتقييم حالة القوات السوفييتية وموثوقية دفاعها. انتهت المعارك التي استمرت أسبوعين بانتصار الجيش الأحمر.

وجاء في الأمر رقم 70 أن "قوات جيش كوانتونغ، من أجل تعزيز الاستعداد للحرب ضد الاتحاد السوفييتي، يتقدم جزء من القوات للتركيز في منطقة الحدود الشرقية للاتحاد".

استقبل قائد الجيش الثالث الفرقة السابعة، مفارز المدفعية الميدانية المؤقتة. بالإضافة إلى ذلك، تم نشر فوج الطيران الحادي عشر في مستوطنة توان شانزي، وتم نشر السرب الأول من فوج الطيران السادس عشر في منطقة تايبينغلين. كانت مهمتهم "تغطية نقل الفرقتين الثانية والسابعة وإسقاط طائرات العدو التي تمنع ذلك."

في 27 سبتمبر 1940، وقعت دول المحور في برلين على الميثاق الثلاثي، الذي ضمن تشكيل نواة الدول العدوانية بقيادة ألمانيا وإيطاليا واليابان. أتاحت معاهدة الحياد المتبادل 1941 بين موسكو وطوكيو لبعض الوقت تأمين الحدود الشرقية لاتحاد الجمهوريات السوفييتية، لكنها لم تغير الحالة العامة للقوات.

دخول الاتحاد السوفييتي في الحرب مع اليابان 1945

خلال سنوات الحرب، ظلت اليابان حليفة لألمانيا النازية ولم تتخل عن خطة الحرب ضد الاتحاد السوفيتي. وانتهكت عمدًا اتفاقيات الحياد، ووضعت خطة للأعمال العدائية، وارتكبت عمليات تخريب منتظمة.

استعدادًا للحرب ضد الاتحاد والدول الأخرى، علقت الدوائر الحاكمة والخدمات الوطنية الخاصة آمالًا كبيرة على استخدام الأسلحة البكتريولوجية في ظروف القتال.

اعتبره العسكريون اليابانيون وسيلة قادرة على لعب دور شبه حاسم في القتال ضد قوات العدو. في الوقت نفسه، منذ عام 1928، حظرت جينيف استخدام البروتوكول.

في 8 أغسطس 1945، أعلن الاتحاد السوفييتي، الذي كان لديه أدلة لا جدال فيها على إعداد اليابان لأسلحة بكتريولوجية، مع الأخذ في الاعتبار ترادف برلين وطوكيو، الحرب الأخيرة. في اليوم التالي ، بدأت حملة الشرق الأقصى للقوات السوفييتية ، والتي تضمنت ثلاث عمليات: هجوم منشوريا الاستراتيجي، وهجوم يوجنو سخالين، وهبوط كوريل.

أدى دخول الاتحاد السوفيتيي إلى الحرب لهزيمة جيش كوانتونغ واستسلام اليابان غير المشروط.

في 2 سبتمبر 1945، وقعت حكومة اليابان على وثيقة استسلام، والتي كانت بمثابة نهاية الحرب العالمية الثانية.

كانت آخر نقطة في نهاية النزاع هي محاكمة خاباروفسك، حيث حكمت المحكمة العسكرية في مقاطعة بريمورسكي على 12 من الأفراد العسكريين السابقين في جيش كوانتونغ بالسجن بتهمة تطوير أسلحة محظورة بموجب بروتوكول جنيف.