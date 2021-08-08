الدفاع الروسية تنشر فيديو لإنجاز عسكري كبير أذهل العالم قبل 30 عاما

قبل 30 عامًا، في بحر بارنتس، أطلقت الغواصة النووية الاستراتيجية "K-407" جميع ذخيرتها المؤلفة من 16 صاروخًا باليستيًا من طراز "R-29 Sineva" بفاصل زمني مدته 14 ثانية.

أطلق على العملية اسم "بيجيموت -2" وقد تركت انطباعًا كبيرًا لدى الخصوم المحتملين للاتحاد السوفييتي، حيث أن الأمريكيين كانوا قادرين على إطلاق أربعة صواريخ فقط في دفعة واحدة من غواصة أوهايو النووية.

وكتب قائد الغواصة سيرجي إيجوروف، في مذكراته: "كنت أؤمن بسفينتي، كنت أؤمن بالناس، خاصة في الضابط الرئيسي والميكانيكي وعالم الصواريخ. قيل لي أنه حتى لو أطلقنا 13، فهذا نجاح. ولكننا تمكنا من إطلاقها جميعها بدون أي خلل".