الكرملين: بوتين يشارك الاثنين في مؤتمر يعقده مجلس الأمن حول تعزيز الأمن البحري

أعلن المكتب الصحفي للكرملين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيشارك اليوم الاثنين، [عبر نظام الفيديو كونفرانس] في مؤتمر يعقده مجلس الأمن الدولي حول تعزيز الأمن البحري.

موسكو - سبوتنيك. وأشار الكرملين إلى أن المؤتمر الذي سيشارك فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعقد بمبادرة من ناريندرا مودي، رئيس وزراء الهند، الذي تترأس بلاده جلسات مجلس الأمن في شهر أغسطس/آب الجاري.

ومن المتوقع أن يناقش زعماء الدول قضايا الساعة مثل، القرصنة وتهريب المخدرات والأسلحة.

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